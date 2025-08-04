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Суд ужесточил наказание владельцам пекарни после отравлений в Волжском

Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке приговор по уголовному делу в отношении супругов, которые руководят пекарней.

ВОни признаны виновными согласно п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в составе группы лиц по предварительному сговору».

Установлено, что фигуранты оказывали гражданам услуги в сфере общепита с нарушениями санитарных требований. В готовой к употреблению продукции их заведения обнаружили очаг сальмонеллеза, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В июне 2024 года у пяти жителей Волжского диагностировали острое пищевое отравление после употребления в пищу салата из этой пекарни. Пострадавшим, в том числе и ребенку, оказали медицинскую помощь.

Волжский городской суд назначил фигурантам наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Прокуратура обжаловала приговор и попросила ужесточить назначенное судом наказание.

В результате Волгоградский областной суд дополнительно назначил владельцам заведения наказание в виде лишения на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с производством, хранением и реализацией продуктов питания.

Приговор вступил в законную силу.