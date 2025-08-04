В Башкирии мать 11 детей получила положенный сертификат на жилье

В Аургазинском районе Башкирии прокуратура восстановила права многодетной семьи на жилищный сертификат. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 39-летняя женщина, воспитывающая одиннадцать детей, долгое время не могла получить положенный ей документ из-за ошибки чиновников.
Как выяснилось, при расчете суммы выплаты Управление жилищных программ Башкирии неправомерно учло доли в собственности ее взрослой дочери, которая уже создала собственную семью и не входила в состав многодетной семьи.
После вмешательства прокуратуры нарушения были исправлены. Женщина наконец получила сертификат на 13,5 миллионов рублей, а ответственный чиновник понес дисциплинарное наказание.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.