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В Башкирии мать 11 детей получила положенный сертификат на жилье

В Башкирии многодетная мать получила жилищный сертификат после ошибки чиновников.

Источник: Комсомольская правда

В Аургазинском районе Башкирии прокуратура восстановила права многодетной семьи на жилищный сертификат. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 39-летняя женщина, воспитывающая одиннадцать детей, долгое время не могла получить положенный ей документ из-за ошибки чиновников.

Как выяснилось, при расчете суммы выплаты Управление жилищных программ Башкирии неправомерно учло доли в собственности ее взрослой дочери, которая уже создала собственную семью и не входила в состав многодетной семьи.

После вмешательства прокуратуры нарушения были исправлены. Женщина наконец получила сертификат на 13,5 миллионов рублей, а ответственный чиновник понес дисциплинарное наказание.

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