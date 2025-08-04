Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров: между Самарой и Уфой запустят скоростной электропоезд

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с Куйбышевской железной дорогой достигнута договоренность об открытии скоростных маршрутов «Ласточки» по двум направлениям, Уфа — Самара и Уфа — Магнитогорск.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с Куйбышевской железной дорогой достигнута договоренность об открытии скоростных маршрутов «Ласточки» по двум направлениям, Уфа — Самара и Уфа — Магнитогорск.

На данный момент даты запуска пока не определены.

Как мы писали ранее, в воскресенье на площади Куйбышева развернулось масштабное празднование Дня железнодорожника. Фотографии с мероприятия доступны по ссылке.

Напомним, что в Самаре планируется внедрение системы быстрой оплаты проезда в трамваях и троллейбусах.