Хабиров: между Самарой и Уфой запустят скоростной электропоезд

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с Куйбышевской железной дорогой достигнута договоренность об открытии скоростных маршрутов «Ласточки» по двум направлениям, Уфа — Самара и Уфа — Магнитогорск.
На данный момент даты запуска пока не определены.
Как мы писали ранее, в воскресенье на площади Куйбышева развернулось масштабное празднование Дня железнодорожника. Фотографии с мероприятия доступны по ссылке.
Напомним, что в Самаре планируется внедрение системы быстрой оплаты проезда в трамваях и троллейбусах.