В Волгограде задержали 14 членов ОПГ, взламывавших «Госуслуги»

Атаке злоумышленников подверглись аккаунты 500 граждан.
— С сентября 2024 по 31 июля 2025 года 14 местных жителей, действовавших совместно и организованно под управлением неустановленного следствием лица, совершили серию киберпреступлений. Они занимались массовым незаконным изменением паролей пользователей портала «Госуслуги», что позволяло заблокировать законный доступ к личной информации, — рассказали журналистам в пресс-службе Ворошиловского районного суда Волгограда.
Впоследствии взломанные аккаунты преступники использовали для мошенничества и хищения средств.
Кроме того, почувствовав безнаказанность, аферисты попытались выдать себя за одного из мужчин, чей аккаунт ранее был ими взломан, оформив на него кредит на 1 млн рублей. Лишь благодаря вышедшим на след преступного сообщества полицейским, мошенникам не удалось заполучить эти средства.
— 31 июля и 1 августа 2025 года Александр С., Артем Л., Максим К., Павел А., Владимир С., Роман Щ., Егор Р., Никита Д., Михаил Т., Максим Л., Родион А., Дмитрий Ю., Тимерлан М. и Илья С. были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 272 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, — уточнили в суде.
Отметим, по ходатайству следствия постановлением Ворошиловского районного суда предполагаемые злоумышленники были отправлены в СИЗО. Постановление может быть обжаловано.