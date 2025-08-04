В Волгограде задержали 14 членов ОПГ, взламывавших «Госуслуги»

— 31 июля и 1 августа 2025 года Александр С., Артем Л., Максим К., Павел А., Владимир С., Роман Щ., Егор Р., Никита Д., Михаил Т., Максим Л., Родион А., Дмитрий Ю., Тимерлан М. и Илья С. были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 272 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, — уточнили в суде.