У Крымского моста скопилось почти 3,5 тысяч автомобилей

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2620 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 827 транспортных средств. Время ожидания около трех часов» , — говорится в посте по состоянию на 16.00.
На 14.00 мск в очереди с обеих сторон скопилось более 2,5 тысяч автомобилей.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.