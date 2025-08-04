Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Крымского моста скопилось почти 3,5 тысяч автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста, достигло почти 3,5 тысяч, время ожидания проезда со стороны Кубани составляет более пяти часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Источник: © РИА Новости

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2620 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 827 транспортных средств. Время ожидания около трех часов» , — говорится в посте по состоянию на 16.00.

На 14.00 мск в очереди с обеих сторон скопилось более 2,5 тысяч автомобилей.

Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.