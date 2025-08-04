Суд над двумя агентами разведки Украины состоится в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоятся слушания по делу двух агентов ГУР Украины. Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.
— Первый процесс по существу в рамках уголовного дела назначили на 11 августа, — прокомментировали в инстанции.
Ранее предполагалось, что материалы будут рассматривать в закрытом режиме, но судья в итоге не увидел оснований для подобного решения.
Напомним, на скамье подсудимых окажутся мужчина и женщина, их подозревают в поджоге автомобиля с символикой Z и V и планировании подрыва железной дороги в Крыму. Также, по данным следствия, задержанные собирались совершить убийство военнослужащего Вооруженных Сил России в Севастополе.
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