Суд над двумя агентами разведки Украины состоится в Ростове-на-Дону

Напомним, на скамье подсудимых окажутся мужчина и женщина, их подозревают в поджоге автомобиля с символикой Z и V и планировании подрыва железной дороги в Крыму. Также, по данным следствия, задержанные собирались совершить убийство военнослужащего Вооруженных Сил России в Севастополе.