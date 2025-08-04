За сутки в Иркутской области устранили более десяти аварий на электросетях

За сутки в Иркутской области устранили более десяти аварий на экстросетях. С 08 утра 3 августа до 08 часов 4 августа поступила информация о технологических нарушениях в сфере ЖКХ. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, в Балаганском районе селе Тарнополь без света остались 177 домов и три социально значимых объекта. А в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района из-за веток дерева были обесточены 193 дома и один соцбъект.