За сутки в Иркутской области устранили более десяти аварий на электросетях

За сутки в Иркутской области устранили более десяти аварий на экстросетях. С 08 утра 3 августа до 08 часов 4 августа поступила информация о технологических нарушениях в сфере ЖКХ. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, в Балаганском районе селе Тарнополь без света остались 177 домов и три социально значимых объекта. А в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района из-за веток дерева были обесточены 193 дома и один соцбъект.
— В полдень без электричества остались частично бульвар Рябикова и улица Конева в Иркутске. В Шелехове — более 20 улиц, а это около 1000 домов и столько же в трех СНТ и деревни Олха.
В Усть-Куте без света остались 193 дома и два социально значимых объекта, в поселке Улькан Казачинско-Ленского района — 163 дома и три соцобъекта. Также сообщается об обесточивании более 1000 домов в рабочем поселке Маркова Иркутского района. Аварии в Усть-Куте и Маркова уже устранены. Информация о статусе аварии в Улькане не указана. Также аварии коснулись жителей Нижнеилимского и Усольского районов.