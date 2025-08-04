Укус вместо полива: жительница Самарской области перепутала шланг с гадюкой

В селе Вязовый Гай (Красноармейский район, Самарская область) местная жительница пострадала от укуса змеи во время дачных работ. Об этом сообщает ГТРК Самара.
Женщина убирала участок и заметила в траве черный предмет, похожий на шланг. Попыталась его поднять — и получила укус. Как выяснилось позже, это была гадюка.
Сразу к врачу пострадавшая не обратилась. Однако на следующий день рука начала сильно отекать и посинела, после чего женщина записалась на прием.
Медики подтвердили: укус нанесла ядовитая змея. Пострадавшей сделали укол и отпустили домой.
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