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Укус вместо полива: жительница Самарской области перепутала шланг с гадюкой

В селе Вязовый Гай (Красноармейский район, Самарская область) местная жительница пострадала от укуса змеи во время дачных работ.

В селе Вязовый Гай (Красноармейский район, Самарская область) местная жительница пострадала от укуса змеи во время дачных работ. Об этом сообщает ГТРК Самара.

Женщина убирала участок и заметила в траве черный предмет, похожий на шланг. Попыталась его поднять — и получила укус. Как выяснилось позже, это была гадюка.

Сразу к врачу пострадавшая не обратилась. Однако на следующий день рука начала сильно отекать и посинела, после чего женщина записалась на прием.

Медики подтвердили: укус нанесла ядовитая змея. Пострадавшей сделали укол и отпустили домой.

Ранее мы писали, что семье погибшего при атаке БПЛА в Самарской области выплатят 3 млн рублей.

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