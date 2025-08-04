Бывшего директора колледжа в Дуванском районе Башкирии обвиняют в коррупции

По версии следствия, обвиняемый создал схему, при которой 19 сотрудников платили ему за различные послабления по службе. Деньги брали за включение в списки на премии, закрытие глаз на нарушения и другие служебные поблажки. Общая сумма незаконных выплат превысила четыре миллиона рублей.