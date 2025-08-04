Бывшего директора колледжа в Дуванском районе Башкирии обвиняют в коррупции

В Башкирии завершили расследование в отношении экс-руководителя Дуванского многопрофильного колледжа. По данным следствия, чиновник систематически получал взятки от подчиненных.
По версии следствия, обвиняемый создал схему, при которой 19 сотрудников платили ему за различные послабления по службе. Деньги брали за включение в списки на премии, закрытие глаз на нарушения и другие служебные поблажки. Общая сумма незаконных выплат превысила четыре миллиона рублей.
Также выяснилось, что четверых работников он обманом заставил заплатить по 20 тысяч рублей за обучение работе с программой 3D-моделирования. При этом эти курсы уже были оплачены из бюджета учебного заведения.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, бывший директор свою вину отрицает. Материалы уголовного дела уже переданы в Салаватский межрайонный суд.
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