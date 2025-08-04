СК: товар, предназначенный для Европы и Великобритании, сожгли в Беларуси

Суходольский уточнил, что СК сжег партию наркотика весом примерно 350 килограммов. Опасное вещество было изъято в рамках расследования нескольких уголовных дел, которые находились в производстве подразделений СК. Представитель ведомства отметил, что большая часть наркотиков (более 320 килограммов) была изъята в рамках расследования уголовного дела в отношении четырех иностранцев, участников преступной организации и входящих в нее организованных групп по незаконному обороту крупных партий наркотических средств.