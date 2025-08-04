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СК: товар, предназначенный для Европы и Великобритании, сожгли в Беларуси

СК заявил, что в Беларуси сожгли 350 килограммов товара для Европы и Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что товар, предназначенный для Европы и Великобритании, сожгли в Беларуси. Подробности озвучил официальный представитель СК Александр Суходольский. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Суходольский уточнил, что СК сжег партию наркотика весом примерно 350 килограммов. Опасное вещество было изъято в рамках расследования нескольких уголовных дел, которые находились в производстве подразделений СК. Представитель ведомства отметил, что большая часть наркотиков (более 320 килограммов) была изъята в рамках расследования уголовного дела в отношении четырех иностранцев, участников преступной организации и входящих в нее организованных групп по незаконному обороту крупных партий наркотических средств.

Официальный представитель СК обратил внимание, что особо опасное средство в Беларусь Ирана транзитом через Россию. В дальнейшем указанный груз разместили в одном из складских помещений, расположенных в Минске. Наркотик был замаскирован в коробках из-под сока.

Александр Суходольский заявил, что партия опасного вещества предназначалась для дальнейшей поставки в страны Европейского союза и Великобританию. Он сообщил, что Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта.

Тем временем СК Минска раскрыл детали дела о наркотике в банках с персиками и собачьим кормом.

Ранее мы писали, что сотрудник банка позвонил в милицию, когда белоруска хотела обменять 20 долларов.

Кстати, инженер «Горремливнестока» сказал, с чем связано постоянное подтопление Минска после ливней: «Большое количество осадков выпадает на малой площади, рельеф не равнинный».