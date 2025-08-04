СК: товар, предназначенный для Европы и Великобритании, сожгли в Беларуси

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что товар, предназначенный для Европы и Великобритании, сожгли в Беларуси. Подробности озвучил официальный представитель СК Александр Суходольский. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Суходольский уточнил, что СК сжег партию наркотика весом примерно 350 килограммов. Опасное вещество было изъято в рамках расследования нескольких уголовных дел, которые находились в производстве подразделений СК. Представитель ведомства отметил, что большая часть наркотиков (более 320 килограммов) была изъята в рамках расследования уголовного дела в отношении четырех иностранцев, участников преступной организации и входящих в нее организованных групп по незаконному обороту крупных партий наркотических средств.
Официальный представитель СК обратил внимание, что особо опасное средство в Беларусь Ирана транзитом через Россию. В дальнейшем указанный груз разместили в одном из складских помещений, расположенных в Минске. Наркотик был замаскирован в коробках из-под сока.
Александр Суходольский заявил, что партия опасного вещества предназначалась для дальнейшей поставки в страны Европейского союза и Великобританию. Он сообщил, что Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта.
Тем временем СК Минска раскрыл детали дела о наркотике в банках с персиками и собачьим кормом.
Ранее мы писали, что сотрудник банка позвонил в милицию, когда белоруска хотела обменять 20 долларов.
Кстати, инженер «Горремливнестока» сказал, с чем связано постоянное подтопление Минска после ливней: «Большое количество осадков выпадает на малой площади, рельеф не равнинный».