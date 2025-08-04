В аэропортах Москвы и Подмосковья задержали и отменили восемь рейсов

Так, к 16:50 мск более, чем на два часа, задержано пять рейсов в Шереметьево; один — во Внуково; в Домодедово отменен один рейс; в Жуковском задержан один рейс.
По прогнозам синоптиков, 4 и 5 августа в столице ожидаются ливень, гроза, в отдельных районах град. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. Количество выпавших за сутки осадков может составить до 45% от месячной нормы.
Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее, чем на два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.