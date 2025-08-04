В аэропортах Москвы и Подмосковья задержали и отменили восемь рейсов

Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее, чем на два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.