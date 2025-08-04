Операция «спаси внука»: аферисты обманули 84-летнюю жительницу Самары

Ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Лжеполицейские сообщили, что её внук якобы стал виновником серьёзного ДТП и теперь ему срочно нужна помощь.
Под давлением и страхом за жизнь близкого человека пенсионерка перевела деньги, после чего связь с «полицейскими» оборвалась. Позже, поговорив с родственниками, она выяснила: с внуком всё в порядке, а звонок был мошенническим.
Подобные схемы — не редкость. Мошенники часто воздействуют на эмоции, особенно когда звонят пожилым людям. Чтобы не попасться на уловки, важно помнить:
1. Не верьте угрозам по телефону. Настоящие сотрудники полиции никогда не просят перевести деньги.
2. Проверьте информацию. Позвоните родственнику напрямую — это может спасти ваши деньги.
3. Не торопитесь. Мошенники играют на времени — остановитесь, обдумайте ситуацию, посоветуйтесь с близкими.
4. Не сообщайте личные данные. Никому нельзя передавать номера карт, паспортные данные и коды из SMS.