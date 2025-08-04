Три человека погибли на водоемах в Ростовской области

Это уже не первые подобные случаи с начала купального сезона. Жителей Дона просят быть предельно осторожными. Отдыхать следует только на оборудованных пляжах. Нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и употреблять алкоголь перед купанием. Также запрещено оставлять детей одних у воды.