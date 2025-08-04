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Три человека погибли на водоемах в Ростовской области

Трое мужчин погибли на водоемах в Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Еще три человека утонули в водоемах Ростовской области в течение 2, 3 и 4 августа, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

В субботу в Новочеркасске, на искусственном водоеме ерика Варгунка, погиб 40-летний мужчина. Он отдыхал вместе с семьей и в какой-то момент решил переплыть канал, но ушел под воду на глазах у жены. Умершего мужчину нашли водолазы на третий день поисков.

В воскресенье и понедельник случаи гибели на воде произошли в Ростове-на-Дону. Тело одного мужчины заметил капитан теплохода в районе улицы Рельефной, личность погибшего устанавливается. Второго мужчину в районе 13-й линии заметили очевидцы, люди вызвали спасателей. Утонувшему было 32 года.

Это уже не первые подобные случаи с начала купального сезона. Жителей Дона просят быть предельно осторожными. Отдыхать следует только на оборудованных пляжах. Нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и употреблять алкоголь перед купанием. Также запрещено оставлять детей одних у воды.

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