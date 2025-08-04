В Башкирии очевидцы достали из пруда тело 47-летнего мужчины

Сегодня, 4 августа, в Миякинском районе Башкирии очевидцы достали из пруда тело 47-летнего мужчины. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, ЧП произошло в селе Киргиз-Мияки. Спасатели уточнили, что место, где нашли погибшего, для купания оборудовано не было. Кроме того, там есть табличка «Купание запрещено».
Сейчас тело утопленника передали правоохранительным органам. Идет расследование причин случившегося.
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