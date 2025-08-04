Под Челябинском 12-летний мотоциклист сбил двух подростков

Все произошло в деревне Мамаева (Сосновский район).
Вблизи дома 1 по улице Камаловой водитель 2013 года рождения, управляя мотоциклом Moto Lonc, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.
В результате пострадали 16-летние пешеходы — их пришлось эвакуировать в травматологию и госпитализировать.
Юный байкер также получил травмы, ему оказана разовая медицинская помощь.
Несовершеннолетний управлял транспортным средством с разрешения родителей, без экипировки и мотошлема. На его законных представителей составлен протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ — за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему такого права.
Также информация направлена в отдел по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.