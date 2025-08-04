В Ростове раскрыли подпольный цех с контрафактным табаком

В Ростове-на-Дону оперативники накрыли нелегальный цех с никотиносодержащим контрафактом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Подпольное производство обнаружили в подвале шестиэтажного здания компании, занимающейся электроэнергетическим строительством. В цехе изготавливали продукцию с незаконно нанесенными товарными знаками известного бренда.
— В ходе обыска изъяли крупную партию готовой продукции, производственное оборудование и сырье. Все образцы направлены на экспертизу, — рассказали в полиции.
Настоящий правообладатель торговой марки готов провести экспертизу изъятых товаров. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к организации цеха и каналы сбыта контрафакта.
Действия нарушителей попадают под статью «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» (ст. 180 УК РФ).
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