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В Ростове раскрыли подпольный цех с контрафактным табаком

Никотиносодержащий контрафакт с брендовой маркировкой подпольно производили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону оперативники накрыли нелегальный цех с никотиносодержащим контрафактом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Подпольное производство обнаружили в подвале шестиэтажного здания компании, занимающейся электроэнергетическим строительством. В цехе изготавливали продукцию с незаконно нанесенными товарными знаками известного бренда.

— В ходе обыска изъяли крупную партию готовой продукции, производственное оборудование и сырье. Все образцы направлены на экспертизу, — рассказали в полиции.

Настоящий правообладатель торговой марки готов провести экспертизу изъятых товаров. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к организации цеха и каналы сбыта контрафакта.

Действия нарушителей попадают под статью «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» (ст. 180 УК РФ).

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