Суд на полгода продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

О продлении ареста ходатайствовало гособвинение. Ранее прокурор просил закрыть процесс по делу, так как в материалах упоминается секретная информация. Также в деле присутствуют сведения, разглашение которых помешает следствию против других фигурантов.
Рассматривать дело начали сегодня в здании Мосгорсуда. Непосредственно в теракте обвиняют в 13 человек, остальным вменяют содействие террористической деятельности. Айвар сообщала, что исполнители преступления полностью признали вину и раскаялись. Потерпевшими признаны 2,4 тыс. лиц, включая шесть организаций. Сумма гражданских исков по делу составила более 65,7 млн руб.