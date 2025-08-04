Суд на полгода продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев, до 7 января 2026 года, арест обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это касается всех 4 исполнителей теракта и 15 соучастников. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар.