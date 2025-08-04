Пропавший в Алматинской области вертолет не могут найти уже 11 суток

Как сообщили на официальном сайте ведомства, поисково-спасательные работы ведутся уже 11 суток. К ним привлечены свыше 330 человек личного состава, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты.
Несмотря на сложные условия: глубокое заиливание дна, нулевая видимость под водой и переменчивая погода, работы ведутся в круглосуточном режиме.
«Проводятся воздушные облеты труднопроходимых районов, обследуется береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска», — сообщил командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны РК генерал-майор авиации Аскар Избасов.
Параллельно поискам проводятся мероприятия по расследованию авиационного инцидента.
«Комиссией изучаются документация по подготовке и эксплуатации воздушного судна, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическая и орнитологическая обстановка на маршруте вертолета и другие факторы», — добавил Избасов.
Отмечается, что поиски будут продолжены до установления судьбы членов экипажа пропавшего вертолета и причин, приведших к трагедии.
Напомним, 25 июля в Сети появилась информация, что в Алматинской области ведутся поиски военного вертолета EC-145, пропавшего после вылета из Лугового. На борту находились три члена экипажа. Связь с ним прервалась утром в районе Отара.
Позже в Минобороны сообщили, что 25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.