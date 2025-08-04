Были нетрезвыми и без шлемов. Суд в Кобрине вынес приговор мотоциклисту за ДТП с пострадавшим

Фигурантом стал 34-летний мужчина, который в апреле 2025 года нетрезвым на мотоцикле «Минск» перевозил также нетрезвого 37-летнего пассажира. Оба были без мотошлемов. На подъездной дороге в деревне Ольховка водитель из-за неосмотрительности потерял контроль над мотоциклом, его занесло с падением на проезжую часть. В ДТП серьезные травмы получил пассажир.