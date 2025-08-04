Были нетрезвыми и без шлемов. Суд в Кобрине вынес приговор мотоциклисту за ДТП с пострадавшим

Фигурантом стал 34-летний мужчина, который в апреле 2025 года нетрезвым на мотоцикле «Минск» перевозил также нетрезвого 37-летнего пассажира. Оба были без мотошлемов. На подъездной дороге в деревне Ольховка водитель из-за неосмотрительности потерял контроль над мотоциклом, его занесло с падением на проезжую часть. В ДТП серьезные травмы получил пассажир.
Мотоциклист вину признал полностью, чистосердечно раскаялся, принес извинения. Суд вынес ему приговор по ч.4 ст. 317 (нарушение ПДД нетрезвым водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчину на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.