В США два человека погибли и шестеро были ранены при стрельбе на вечеринке

Однако около 01:00 в понедельник в полицию вновь поступил вызов по тому же адресу с сообщением о стрельбе. Прибыв на место происшествия, офицеры обнаружили двоих погибших и шестерых раненых. Все пострадавшие совершеннолетние; состояние одного из раненых оценивается как критическое.