В США два человека погибли и шестеро были ранены при стрельбе на вечеринке

В ночь на 4 августа, в центре Лос-Анджелеса массовая стрельба на неофициальной вечеринке после музыкального фестиваля Hard Summer унесла жизни двоих человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
По словам офицера полиции Лос-Анджелеса Летиции Руис, в воскресенье (3 августа) около 23:00 правоохранители впервые прибыли на вечеринку, где находилось порядка 60 человек. Тогда ими был задержан один мужчина за незаконное хранение огнестрельного оружия.
Однако около 01:00 в понедельник в полицию вновь поступил вызов по тому же адресу с сообщением о стрельбе. Прибыв на место происшествия, офицеры обнаружили двоих погибших и шестерых раненых. Все пострадавшие совершеннолетние; состояние одного из раненых оценивается как критическое.
На данный момент полиция не располагает информацией о подозреваемых и пока не установила мотив преступления.