В Минске легковушка сбила 12-летнюю велосипедистку

По предварительным данным, сегодня 65-летний водитель автомобиля Citroen на пешеходном переходе вблизи дома № 35 по проспекту газеты «Звязда» наехал на 12-летнюю велосипедистку. После осмотра бригадой скорой помощи подростка отпустили домой.