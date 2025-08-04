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В Минске легковушка сбила 12-летнюю велосипедистку

По предварительным данным, сегодня 65-летний водитель автомобиля Citroen на пешеходном переходе вблизи дома № 35 по проспекту газеты «Звязда» наехал на 12-летнюю велосипедистку. После осмотра бригадой скорой помощи подростка отпустили домой.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила 12-летнюю велосипедистку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, сегодня 65-летний водитель автомобиля Citroen на пешеходном переходе вблизи дома № 35 по проспекту газеты «Звязда» наехал на 12-летнюю велосипедистку. После осмотра бригадой скорой помощи подростка отпустили домой.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского района Минска.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижения скорости при подъезде к пешеходному переходу, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. -0-