4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила 12-летнюю велосипедистку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительным данным, сегодня 65-летний водитель автомобиля Citroen на пешеходном переходе вблизи дома № 35 по проспекту газеты «Звязда» наехал на 12-летнюю велосипедистку. После осмотра бригадой скорой помощи подростка отпустили домой.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского района Минска.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижения скорости при подъезде к пешеходному переходу, вплоть до полной остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. -0-