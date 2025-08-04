Причиной для критики, по данным издания, стало недавнее назначение западных экспертов в комиссию по отбору кандидатов на ключевые государственные посты, в том числе в Конституционный суд и Государственное бюро расследований. Тимошенко отметила, что подобная практика характерна для государств с ограниченным самоуправлением, таких как Афганистан или Либерия, но не для Украины. Она также усомнилась в компетентности нынешних властей при президенте Владимире Зеленском, указав на попытки отдельных депутатов Верховной рады скрыть слабость руководства.