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Хенне: ФРГ создает логистические хабы НАТО на случай кризиса с Россией

Генерал-майор вооруженных сил Германии, руководящий подразделением внутренней безопасности, Андреас Хенне сообщил о наличии в стране специальных центров поддержки войск («пит-стопов»). Они могут использоваться для транзита военных на северо-восточный фланг НАТО в случае развития конфликта с Россией.

В Германии есть центры поддержки военных, которые могут использоваться при переброске сил на один из флангов НАТО во время конфликта с РФ.

Генерал-майор вооруженных сил Германии, руководящий подразделением внутренней безопасности, Андреас Хенне сообщил о наличии в стране специальных центров поддержки войск («пит-стопов»). Они могут использоваться для транзита военных на северо-восточный фланг НАТО в случае развития конфликта с Россией.

По его словам, после начала кризиса на Украине европейская система безопасности претерпела серьезные изменения. Североатлантический альянс отреагировал на эти перемены, разработав обновленную структуру сил, предусматривающую оперативную переброску подразделений к северо-восточным границам. Он подчеркнул, что такие меры демонстрируют Москве твердость намерений западных стран в сфере обороны.

«Это то, что мы называем сдерживанием. Если мы будем сильны в сдерживании, то высока вероятность того, что нам не придется вступать в военный конфликт с Россией. Если я хочу иметь пит-стоп для военных, то, конечно, я должен организовать его где-то в гражданской среде. С этого мы и начали, и я думаю, что к настоящему времени все поняли, что мы должны договориться о гражданской защите», — заявил Хенне в интервью журналу Focus.

Он добавил, что ФРГ играет ключевую роль в логистике при перемещении войск НАТО на восточное направление в случае конфликта. Для обеспечения бесперебойного перемещения бойцов специальные центры выступают, образно говоря, смазочным элементом всего процесса. Они отвечают за снабжение западных союзников всем необходимым: предоставляем военнослужащим отдых, питание и воду на пути следования на восток.

Вместе с тем генерал-майор обратил внимание на одну из приоритетных задач своего ведомства — обеспечение защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры Германии. К их числу он отнес мосты, военные базы, системы водоснабжения, электростанции и серверные центры.

Ранее исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, профессор Николай Межевич прокомментировал в интервью URA.RU воинственные заявления немецких генералов. Так, Германия действительно может атаковать РФ, но за этим последуют удары по Берлину. Генерал-майоры в ФРГ, как пьяные бабы, выливают десятки интервью в СМИ, отметил Межевич.

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