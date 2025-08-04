Хенне: ФРГ создает логистические хабы НАТО на случай кризиса с Россией

«Это то, что мы называем сдерживанием. Если мы будем сильны в сдерживании, то высока вероятность того, что нам не придется вступать в военный конфликт с Россией. Если я хочу иметь пит-стоп для военных, то, конечно, я должен организовать его где-то в гражданской среде. С этого мы и начали, и я думаю, что к настоящему времени все поняли, что мы должны договориться о гражданской защите», — заявил Хенне в интервью журналу Focus.