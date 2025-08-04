США планируют повторить в России «иранский сценарий»

Президент США Дональд Трамп хочет принудить Россию к миру по иранскому сценарию, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
США могут попробовать повторить в России «иранский сценарий». В интервью URA.RU военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что американская бомбардировка ядерных объектов Ирана в июне — это отработка новой схемы принуждения к миру. И она сработала. То же самое Штаты вместе с Великобританией попытаются провернуть с Россией, которая игнорирует ультиматумы президента Дональда Трампа. Не исключено, что многое прояснится после встречи российского лидера Владимира Путина с посланником Трампа Стивом Уиткоффом.
— В минувшие выходные ожидалась встреча президента Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивом Уиткоффом. Визит не случился. Более того, еще в пятницу Путин дал понять, что время ставить ультиматумы России ушло. Почему диалог перешел в такой заочный режим? Ведь и Кремль, и Белый дом неоднократно заявляли, что контакт налажен, лидеры могут созвониться в любое время?
Президент США Дональд Трамп (справа) снова отправляет своего посланника Стива Уиткоффа в Москву Фото: Official White House / Shealah Craighead.
— Переговорный процесс идет сложно. Мы видим, что США применяют однобокий подход. С одной стороны, цель, которую преследует Трамп, выглядит благородно — остановить войну на Украине. С другой — он безразличен к гибели тысяч палестинцев (женщин, детей, стариков) от американского оружия, которое использует израильская армия. Но в отношении Израиля никто не вводит санкций, не требует от него прекращения боевых действий.
Трампа не столько волнует установление мира на Украине, сколько получение Нобелевской премии мира. Для этого ему нужно добиться остановки конфликта желательно на год. Это личные амбиции Трампа. Он говорит, что нужен мир, но тут же Пентагон заключает контракт на 3,5 миллиарда долларов на закупку ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM.
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Это ракеты «воздух — воздух», которые можно использовать и как «земля — воздух» для комплексов NMESIS. Новейшие ракеты максимальной дальности пойдут для США, старые ракеты будут продаваться в Европу, а из Европы — поступать на Украину как ракеты для систем противовоздушной обороны.
— Трамп сказал, что Уиткоффа ждут в Москве 6−7 августа. На фоне пятничных заявлений Путина, перепалки Трампа и Медведева, сокращения срока ультиматума до 8 августа, как вы оцениваете вероятность, что эти переговоры состоятся? Россия заинтересована в них?
Несмотря на все противоречия, Россия заинтересована в продолжении диалога с СШАФото: Роман Наумов © URA.RU.
— Переговоры, на мой взгляд, состоятся, и, конечно, мы в них заинтересованы. Все-таки диалог идет, и он связан не только с Украиной. Есть более широкий круг вопросов, которые касаются нормализации отношений между Россией и США.
— А что касается недавнего заявления Трампа по атомным подлодкам. Как к ним нужно относиться?
— Это провокационное заявление Трампа. Скорее всего цель переброски этих подлодок — не угрозы или какие-то серьезные действия в отношении России. Подлодки всегда несут боевое дежурство в определенных районах, и у нас есть большие противолодочные корабли, которые отслеживают ситуацию.
Задача этих кораблей — в случае, если будет команда на пуск ракет, опередить противника и глубинными бомбами нейтрализовать эти лодки.
— Незамеченными они не останутся?
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— Да, конечно. Главная цель, которую преследует Трамп, на мой взгляд, — это разведка. И поводом стало недавнее землетрясение на Камчатке, где у нас расположена Вилючинская база с атомными подводными лодками. Американцы хотят посмотреть поближе, какая там ситуация сейчас. Это больше разведывательная задача, чем военная.
— А слова Трампа вынуждают ли нас приводить свой флот в боевую готовность?
— В боевую готовность мы можем привести флот в любой момент. И раньше, даже когда начинались учения, это делалось автоматически. Потому что все войны начинались под видом учений. Но, повторюсь, с точки зрения военной я не вижу в словах Трампа никакой угрозы.
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У нас есть подлодки серии «Борей-А».
— Да, совсем недавно четвертая лодка — «Князь Пожарский» — встала в строй…
— Совершенно верно. На этой подлодке 16 ракет по 10 боеголовок на каждой. Это очень мощное оружие. У нас многоцелевые подлодки «Ясень-М», на которых установлены «Цирконы» с дальностью 2000 километров.
Представьте, такая лодка или несколько лодок несут дежурство, пусть даже на расстоянии 1000 километров от побережья США. Ракеты смогут поразить цель вглубь территории США на 1000 километров.
Американцы и их сателлиты недооценивают мощь ядерной триады РоссииФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Давайте не забывать и о подводном беспилотнике «Посейдон», у которого дальность применения 10 тысяч километров. Это ядерная установка. Такого мощного средства нет ни у кого в мире. У нас «Орешник» уже стоит на позиции. Есть гиперзвуковые ракеты — средства, против которых нет систем перехвата. Поэтому говорить о том, что нас может кто-то «наказать», я бы не стал.
У нас очень мощная ядерная триада. Врасплох нас никто не застанет. Мы всегда можем ответить, и ответить очень серьезно.
— Как вам кажется, Трамп вообще не блефует, когда угрожает подлодками, когда говорит о своем миротворчестве — взять те же конфликты между Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом?
Экс-президенту США Джо Байдену не удалось сломать Россию, не получается это сделать и Дональду ТрампуФото: Официальный сайт президента Украины.
— Трамп еще с предвыборной кампании ведет многоходовую игру, когда республиканцы говорили, что их основная задача — поссорить Россию с Китаем и перетянуть нас на свою сторону. Поэтому заигрывание с Россией — это попытка добиться резкого ухудшения отношений с Китаем. Но Трамп понял, что у него ничего не получается.
Он решил продолжать ту же политику, которую вел его предшественник Джо Байден, политику давления на Россию с расчетом на то, чтобы экономически измотать нас, привести к такому состоянию, когда Россия капитулирует. Все действия Трампа направлены на то, чтобы заставить Россию договариваться.
— То есть Россия может пойти на какой-то компромисс с США?
Политолог Юрий Кнутов полагает, что уже в сентябре Россия, США и Китай могут договориться о будущем миропорядкеФото: Илья Московец © URA.RU.
— Да, но только если американцы пойдут на этот компромисс. Я допускаю, что, если состоится встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в начале сентября, это будет Ялта-2. Три стороны (только немного в другом составе) будут договариваться о зоне своих интересов, как это было во время Ялтинской конференции, Потсдамской конференции.
Это единственно возможный и здравый путь к миру, спокойному развитию человечества не на один десяток лет.
Пойдут ли на это США — вопрос, ведь лозунг «Сделаем Америку великой» не допускает, что США будут на равных строить свои отношения с Россией и с Китаем. Он предусматривает доминирование Америки.
— Если вернуться к ожидаемой встречи Путина и Уиткоффа, что это будет за разговор — поиск компромисса, или все сведется к торговле со стороны Штатов?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПереговоры России и США по Украине зашли в тупик.
— Нет, я думаю, что это будет вежливый ультиматум. Уиткофф позитивно относится к России, и предыдущие переговоры он проводил не с позиции силы, а на достаточно уважительном уровне, он считался с позицией России. Я думаю, что он попытается еще раз донести до России ультиматум Трампа.
— Ну, ответ, в принципе, уже известен…
— Да, ответ понятен. И президент об этом сказал, да у нас и основная масса населения не примет никаких ультиматумов России. Но Уиткофф все-таки опытный дипломат, и все будет сделано в корректной форме. Основные переговоры, думаю, будут касаться двусторонних отношений — вот там могут быть позитивные подвижки.
— Как воспринимать заявление Трампа о том, что США готовы к ядерной войне с Россией? На ваш взгляд, нынешнее руководство США действительно может допустить новый ядерный удар?
Бомбардировкой ядерных объектов США вынудили Ира пойти на мировуюФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
— Американцы и Запад в целом не верят в то, что мы нанесем ядерный удар. Но при этом они убеждены, что, если они ударят первыми, мы тут же прослезимся и согласимся на мир на их условиях. В этом — их стратегия выхода из ограниченной ядерной войны.
До недавнего времени это могло восприниматься как глупость, но ситуация с Ираном показала, что нет: американские самолеты прошли до ядерных объектов Ирана и сбросили на них бомбы. Тут же Ирану был предложен мир, и Иран согласился.
— Они могут такой сценарий разыграть и на нас? До такой степени безумие управляет Белым домом?
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— Да, с Ираном это была отработка сценария. На Западе считают, что раз мы на Украине до сих пор не применили тактическое ядерное оружие, значит побоимся его применять даже в том случае, если ударят по нам. Но это полная глупость. У американцев искаженное представление о ситуации, о нашей ядерной триаде.
— Может ли, на ваш взгляд, Трамп сделать ход конем и пообещать или даже предоставить ядерное оружие Киеву? Для России это будет красной линией, в случае нарушения которой мы вправе будем ответить?
— Совсем недавно обсуждалась тема, что Украина хочет получить «Томагавки», и якобы США готовы их передать. Их дальность 1600 километров, и они могут нести ядерные заряды. Со стороны США это будет серьезное нарушение соглашения в области ядерных вооружений между Россией и США. С нашей стороны реакция последует незамедлительно. Возможно размещение тех же подлодок около границ США.
Конечно, это не повлечет ядерного удара по США. Тогда это будет означать начало третьей мировой войны.
Испытать мощь российского ядерного оружия может военная база в Великобритании в случае нанесения удара по территории РФФото: Минобороны России.
Но не будем забывать, что американцы переместили определенное количество своих ядерных бомб в Великобританию. Англичане закупили американские самолеты, которые могут нести эти бомбы. А это — угроза в первую очередь Калининградской области.
И вот здесь Запад может использовать «иранскую схему»: применить тактическое оружие с последующим ультиматумом. Нам придется отвечать тактическим ядерным оружием по местам базирования — по той же базе в Великобритании.
— Раньше российские политики такого высокого уровня, как Дмитрий Медведев, воздерживались от резкой риторики в адрес Запада. Почему сейчас стала допустимы перепалки, как та, что произошла между Медведевым и Трампом? Это как-то может отразиться на идущем диалоге?
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорить с западными политиками на их примитивном, понятном им примитивном языке, считает Юрий КнутовФото: Роман Наумов © URA.RU.
— К сожалению, на Западе понятие дипломатической этики стало умирать еще лет 10 назад. Особенно при Байдене оно ушло в прошлое. Связано это с тем, что глобализация была не заинтересована в укреплении национальных государств. Глобализация была заинтересована в низком качестве управленческого персонала, в том, чтобы процессы управления переходили к этим наднациональным, глобальным органам. Это, естественно, сказалось на качестве политиков, которые приходят к власти на Западе. Эти люди считают, что у них восемь жизней, одну они потеряют в ядерной войне, ничего страшного не случится. Поэтому у них такое спокойное отношение к этому.
— Получается, Медведев просто говорит с ними на их примитивном языке?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин ответил на ультиматум Трампа еще до встречи с Уиткоффом.
— Да, вы абсолютно правы. Получается, что у нас есть добрый полицейский (Путин, — ред.) и злой полицейский (Медведев, — ред.). Медведев говорит с политиками, которые считают, что сбросить ядерную бомбу — все равно что бросить в кого-то теннисный шарик, на их же языке. С другой стороны, так было в команде Байдена. В окружении Трампа все-таки есть здравомыслящие люди, и, возможно, Медведев пока не перестроился в своей риторике.