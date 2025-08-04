— К сожалению, на Западе понятие дипломатической этики стало умирать еще лет 10 назад. Особенно при Байдене оно ушло в прошлое. Связано это с тем, что глобализация была не заинтересована в укреплении национальных государств. Глобализация была заинтересована в низком качестве управленческого персонала, в том, чтобы процессы управления переходили к этим наднациональным, глобальным органам. Это, естественно, сказалось на качестве политиков, которые приходят к власти на Западе. Эти люди считают, что у них восемь жизней, одну они потеряют в ядерной войне, ничего страшного не случится. Поэтому у них такое спокойное отношение к этому.