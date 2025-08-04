Новые подробности смертельного ДТП в Молдове, в котором погиб 5-летний мальчик: Водитель внезапно выехал из-за припаркованного автомобиля на полосу встречного движения и сбил ребенка

Водитель, насмерть сбивший ребенка в Унгенах, задержан.
Водитель, насмерть сбивший 5-летнего ребенка в городе Унгены, был задержан. По данным полиции, речь идет о 53-летнем мужчине, который управлял микроавтобусом Mercedes и осуществлял пассажирские перевозки. Он внезапно выехал из-за припаркованного автомобиля на полосу встречного движения и сбил ребенка. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Напомним, что ДТП произошло утром 3 августа. Около 10:45 пятилетний ребёнок попал под колёса микроавтобуса. На место происшествия оперативно прибыли экипажи полиции и скорая помощь, однако спасти мальчика не удалось.
«Водитель прошел тест на алкоголь, результат оказался отрицательным. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. По делу возбуждено уголовное производство, водитель задержан», — сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Тем временем мэр города Унгены созвал экстренное совещание с участием представителей Инспектората полиции Унген и оператора городского общественного транспорта, чтобы обсудить причины и обстоятельства происшествия, сообщает rupor.md.
«В связи с трагическим инцидентом отменяются все культурные мероприятия на территории муниципия Унгены, включая праздничную “Хору”. Также сегодня, 4 августа, в 16:00, в церкви “Святого Николая” пройдет молебен. Присоединиться может каждый желающий», — говорится в сообщении мэрии Унген.
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