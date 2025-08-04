Фермер убил двух женщин и скормил тела свиньям за воровство еды

Женщины проникли на ферму в поисках просроченных молочных продуктов, предназначенных для свиней. Предполагается, что один из мужчин застрелил женщин, после чего приказал сообщникам расчленить тела и скормить их свиньям, пытаясь скрыть следы преступления.