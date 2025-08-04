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Фермер убил двух женщин и скормил тела свиньям за воровство еды

В ЮАР в суд направлено дело против фермера и его сообщников, обвиняемых в жестоком убийстве двух чернокожих женщин.

В ЮАР в суд направлено дело против фермера и его сообщников, обвиняемых в жестоком убийстве двух чернокожих женщин. Об этом сообщает BBC. Тела убитых злоумышленник скормил свиньям.

Преступление было совершено в провинции Лимпопо. Согласно материалам следствия, трое белых мужчин расправились с 45-летней Марей Макгато и 34-летней Люсией Ндлову.

Женщины проникли на ферму в поисках просроченных молочных продуктов, предназначенных для свиней. Предполагается, что один из мужчин застрелил женщин, после чего приказал сообщникам расчленить тела и скормить их свиньям, пытаясь скрыть следы преступления.

СМИ пишут, что инцидент обострил расовую напряженность в регионе, где сохраняется конфликт между белыми фермерами и чернокожими работниками, недовольными условиями труда и уровнем оплаты.

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