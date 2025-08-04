Десятки байкеров на Урале собрались на протест из-за ДТП со сбитой мотоциклисткой

Надежда Гумберидзе, управляя мотоциклом, попала в ДТП на въезде в город у стелы «Европа — Азия» и, по мнению байкеров, едва не погибла. Они считают, что водитель иномарки намеренно наехал на нее из ненависти к мотоциклистам.