Десятки байкеров на Урале собрались на протест из-за ДТП со сбитой мотоциклисткой

В Екатеринбурге десятки байкеров провели акцию протеста в связи с аварией, в которой автомобиль сбил мотоциклистку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Надежда Гумберидзе, управляя мотоциклом, попала в ДТП на въезде в город у стелы «Европа — Азия» и, по мнению байкеров, едва не погибла. Они считают, что водитель иномарки намеренно наехал на нее из ненависти к мотоциклистам.
После аварии девушку госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом голени. Друзья Гумберидзе сообщают, что врачи в реанимации не дают никаких гарантий относительно ее состояния.
Сам водитель не пострадал и отрицает свою вину, утверждая, что виновата Надежда, которая подрезала его.
В центре Екатеринбурга собралось около 200 мотоциклистов, чтобы выразить поддержку пострадавшей. Байкеры организовали сбор средств на лечение и требуют тщательного расследования происшествия. Один из участников акции отметил, что у девушки остался ребенок.
Руководитель ПСС МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РЕН ТВ, что во время встречи нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
— Специализированным подразделением по расследованию дорожных инцидентов Свердловского ГУ МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, — приводит информацию из материала РЕН ТВ.
27 июля на юге Москвы произошло ДТП, в результате которого скончался мотоциклист. Трагедия произошла на Кировоградской улице в районе дома 42 — там автомобиль марки «Хендай» столкнулся с мотоциклом «Хонда».