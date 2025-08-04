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Экс-главу Луганской ОВА Гайдая арестовали по делу о закупке БПЛА для ВСУ

Суд отправил бывшего чиновника в СИЗО на два месяца.

Источник: Аргументы и факты

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО бывшего главу украинской Луганской областной гражданской администрации (ОГА) Сергея Гайдая, сообщает украинское издание «Политика страны».

Согласно решению суда, срок ареста Гайдая составит 60 суток, его также могут отпустить на свободу под залог в размере 10 млн гривен (около 239 438 долларов США), отмечается в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Гайдай фигурирует в деле о коррупции при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая с поста председателя Мукачевской районной госадминистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации на фоне разоблачения крупной коррупционной схемы при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ.

Отметим, Луганскую военную администрацию Гайдай возглавлял с 25 октября 2019 года по 7 марта 2023 года.

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