Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о скором заключении соглашения с Нидерландами на 400 миллионов евро для финансирования украинских производителей беспилотников. Кроме того, Германия и Норвегия уже оказывали военную поддержку Киеву, закупая американское оружие и строя батареи комплексов Patriot. Эти меры принимаются на фоне приостановки финансирования Украины со стороны Евросоюза.