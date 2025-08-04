Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро

Нидерланды передадут ракеты Украине.
Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро, в который войдут американские компоненты для систем противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
«Нидерланды передадут Украине американское оружие на сумму 500 млн евро. В пакет военной помощи войдут компоненты для систем ПВО Patriot и ракеты к ним», — написал Брекельманс в соцсети Х.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о скором заключении соглашения с Нидерландами на 400 миллионов евро для финансирования украинских производителей беспилотников. Кроме того, Германия и Норвегия уже оказывали военную поддержку Киеву, закупая американское оружие и строя батареи комплексов Patriot. Эти меры принимаются на фоне приостановки финансирования Украины со стороны Евросоюза.