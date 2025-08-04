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В Кировском районе Самары произошло массовое отключение электричества

В Кировском районе Самары на 14 улицах произошло массовое отключение электричества.

Авария на сетях оставила без света более десятка улиц, бригады уже работают на месте повреждения сетей.

Глава Кировского района Игорь Рудаков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе произошло масштабное отключение электроэнергии. Авария затронула минимум 14 улиц, включая проспект Кирова, Енисейскую, Победы и другие.

«Бригада аварийной службы уже выехала на место и устраняет проблему. Держу ситуацию на контроле», — написал Рудаков.

Пока список обесточенных улиц может пополняться. Точная причина аварии пока не называется, но власти обещают оперативно восстановить подачу электричества.

Какие улицы остались без света?

ЕнисейскаяРеспубликанскаяПобедыЧеремшанскаяСвободыПугачевскаяМеталлурговОлимпийскаяАлма-АтинскаяЕлизароваФизкультурнаяСтавропольскаяЮбилейнаяпроспект Кирова.

О новых отключениях и сроках восстановления энергии глава района обещал сообщать дополнительно и позже дополнил информацию, что постепенно включают обесточенные улицы, и он.

ждет обратную связь по адресам, где электричество восстановили, на мобильный номер: +79171077777.

А в Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа 2025 года отключат горячую воду: опубликовали адреса.

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