В Кировском районе Самары произошло массовое отключение электричества

Авария на сетях оставила без света более десятка улиц, бригады уже работают на месте повреждения сетей.
Глава Кировского района Игорь Рудаков сообщил в своем Telegram-канале, что в районе произошло масштабное отключение электроэнергии. Авария затронула минимум 14 улиц, включая проспект Кирова, Енисейскую, Победы и другие.
«Бригада аварийной службы уже выехала на место и устраняет проблему. Держу ситуацию на контроле», — написал Рудаков.
Пока список обесточенных улиц может пополняться. Точная причина аварии пока не называется, но власти обещают оперативно восстановить подачу электричества.
Какие улицы остались без света?
ЕнисейскаяРеспубликанскаяПобедыЧеремшанскаяСвободыПугачевскаяМеталлурговОлимпийскаяАлма-АтинскаяЕлизароваФизкультурнаяСтавропольскаяЮбилейнаяпроспект Кирова.
О новых отключениях и сроках восстановления энергии глава района обещал сообщать дополнительно и позже дополнил информацию, что постепенно включают обесточенные улицы, и он.
ждет обратную связь по адресам, где электричество восстановили, на мобильный номер: +79171077777.
А в Куйбышевском районе Самары с 4 по 17 августа 2025 года отключат горячую воду: опубликовали адреса.
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