Пираты подмосковного моря: В Жуковском, Раменском и Одинцове ливень затопил дороги и улицы

На кадрах можно увидеть, что автомобили с небольшой скоростью едут по дороге почти по колёса в воде, чтобы не получить гидроудар. У пешеходов ситуация ничуть не лучше, некоторым приходится демонстрировать сноровку и цепляться за заборы, чтобы не оказаться в воде. В связи с этим в Сети распространились шутки про пиратов, в частности, про капитана Джека Воробья.