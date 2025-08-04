Пираты подмосковного моря: В Жуковском, Раменском и Одинцове ливень затопил дороги и улицы

Дороги в Подмосковье оказались затоплены из-за дождей. Видео © Telegram / Новости Жуковский Раменское grad_zhukovskiy. Видео © Telegram / Раменское.
На кадрах можно увидеть, что автомобили с небольшой скоростью едут по дороге почти по колёса в воде, чтобы не получить гидроудар. У пешеходов ситуация ничуть не лучше, некоторым приходится демонстрировать сноровку и цепляться за заборы, чтобы не оказаться в воде. В связи с этим в Сети распространились шутки про пиратов, в частности, про капитана Джека Воробья.
По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в Москве до конца суток. К ним могут присоединиться гроза и сильный ветер. Из-за ухудшения погодных условий и трудных ситуациях на дорогах — водителям автомобилей советуют пользоваться общественным транспортом.
Ранее эксперт объяснил, как распознать залитые дождями авто. По его словам, соответствующие следы часто маскируют перед продажей, но одним из явных признаков может быть плесень под салонными ковриками.