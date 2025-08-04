В Совете Федерации рассказали, почему Россия списывает долги странам Африки

«Россия не может кредитовать дружественные страны в Африке пока они не погасили прежние долги. Поэтому РФ идет вынужденным образом на списание этих долгов для продолжения сотрудничества с развивающимися государствами», — передает ТАСС слова Косачева. Он добавил, что Россия за 20 лет списала странам Африки свыше 20 млрд долларов по долгам.