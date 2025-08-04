Вратарь украинского футбольного клуба сбежал из команды в Европу

«Футболист Игорь Омельченко самовольно оставил расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться. У футболиста действующий контракт с нашим клубом еще на один год», — говорится в сообщении пресс-службы «Кривбасса» на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).