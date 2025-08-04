Индия ответила на критику Запада за покупку российской нефти

В министерстве подчеркнули, что Индия импортирует свыше 80% потребляемой нефти и является третьим по величине импортером энергоносителей в мире. По данным аналитической компании Kpler, на которые ранее ссылалась Times of India, в июне 2025 года закупки российской нефти Индией достигли максимального уровня за последние 11 месяцев. Существенный рост поставок связан с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке и рисками перебоев в поставках из других регионов.