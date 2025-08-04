Индия ответила на критику Запада за покупку российской нефти

В Индии объяснили причины закупки нефти у РФ.
Индия продолжает закупать российскую нефть, чтобы обеспечить стабильные и доступные цены на энергоресурсы для внутреннего рынка. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии, комментируя критику со стороны ряда западных стран, которые сами продолжают торговать с Россией, несмотря на собственные заявления об ограничениях.
«Индийский импорт… является необходимостью, обусловленной мировой рыночной ситуацией. Однако показательно, что те же самые страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией. В отличие от нашего случая, такая торговля даже не является жизненно важной национальной необходимостью», — говорится в официальном коммюнике ведомства.
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В министерстве подчеркнули, что Индия импортирует свыше 80% потребляемой нефти и является третьим по величине импортером энергоносителей в мире. По данным аналитической компании Kpler, на которые ранее ссылалась Times of India, в июне 2025 года закупки российской нефти Индией достигли максимального уровня за последние 11 месяцев. Существенный рост поставок связан с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке и рисками перебоев в поставках из других регионов.
До начала конфликта на Украине доля российской нефти в индийском импорте составляла менее 2%, однако после введения западных санкций Индия значительно увеличила закупки у России из-за выгодных цен. В первом полугодии 2025 года Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечив 35% импорта, а аналогичный рост зафиксирован и на рынке угля. Индийские власти заявляли о готовности оперативно заменить российские поставки при ужесточении санкций, опираясь на широкую сеть альтернативных поставщиков.