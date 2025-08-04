4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей на электросамокате попали в ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня на регулируемом пешеходном переходе произошла авария с участием 55-летнего водителя автомобиля Nissan и двух подростков на электросамокате. Девочки 10 и 11 лет пересекали проезжую часть на одном средстве персональной мобильности, что запрещено правилами дорожного движения.
Одна из несовершеннолетних доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
«Госавтоинспекция напоминает водителям: при повороте налево или направо обязательно нужно уступать дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую вы поворачиваете. Родители, поговорите с детьми о важности соблюдения правил дорожного движения. Особенно обратите внимание на безопасное использование электросамокатов и других средств персональной мобильности. Важно знать следующее. Детям младше 14 лет нельзя ездить на средствах персональной мобильности, кроме как в жилых или пешеходных зонах. Кататься вдвоем на одном самокате запрещено! Это опасно и может привести к травмам», — отметили в ГАИ. -0-