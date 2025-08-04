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Фургон загорелся под мостом на Волоколамском шоссе в Москве

Под мостом на столичном Волоколамском шоссе загорелся фургон. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в московских Telegram-каналах.

Под мостом на столичном Волоколамском шоссе загорелся фургон. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в московских Telegram-каналах.

Авария произошла в районе Покровское-Стрешнево. На опубликованных в Telegram-канале «Осторожно, Москва» кадрах видно, как из-под эстакады поднимается черный дым от почти полностью сгоревшего автомобиля. Данных о пострадавших пока нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

В середине июля легковой автомобиль полностью сгорел на Звенигородском шоссе в Москве. Пожар потушили прибывшие на место спасатели. До этого на Бескудниковском бульваре вспыхнули сразу восемь автомобилей, стоявших на парковке. Пожар произошел из-за взрыва одной из машин, после чего пламя охватило соседние транспортные средства.