Восемнадцать паломников доехали до монастыря после ДТП в Ленобласти

«К нам в монастырь привезли 18 человек из этого автобуса, тех, кто сильно не пострадал. Они рассказали, что у них была большая паломническая поездка по Русскому Северу с посещением нескольких монастырей, в частности, к нам в монастырь они должны были заехать ненадолго — приложиться к мощам преподобного Александра», — рассказал монах Феофан.