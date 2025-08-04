The Washington Post: Китай побеждает в торговой войне с США

«Основной показатель — темпы роста ВВП: в первом полугодии 2025 года экономика Китая увеличилась на 5,3%, тогда как в США этот показатель составил лишь 1,25%. Кроме того президенту США Дональду Трампу не удалось добиться от Пекина серьезных уступок по условиям двусторонней торговли», — подчеркивает Бут на страницах издания.