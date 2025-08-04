Выжили из ума: Слуцкий жестко раскритиковал Великобританию за подготовку теракта

Руководитель комитета Госдумы отметил, что подобные диверсии способны повлечь за собой последствия, значительно выходящие за рамки одного региона. Также они могут привести к серьезной экологической катастрофе. Он напомнил, что виновные в подрыве газопроводов «Северный поток» страны до сих пор остаются безнаказанными. Именно это, считает Слуцкий, подталкивает их к совершению новых преступлений.