Силовики нашли недвижимость на два миллиарда рублей у судьи из Адыгеи

Прокуроры нашли коррупционные активы у семьи экс-главы Верховного суда Адыгеи.
Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и членов его семьи. Общая стоимость активов, которые надзорное ведомство считает приобретенными на коррупционные доходы, превышает 2 млрд рублей. Это следует из данных иска, подписанного первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, поданного в Октябрьский райсуд Краснодара.
«Ответчик — Аслан Трахов возглавлял судебную систему республики с 1998 по 2019 год. По данным прокуроров, за это время он оформил на родственников и подставных лиц сотни объектов недвижимости в Адыгее и Краснодарском крае. Среди них — земельные участки, жилые дома и коммерческая недвижимость», — передает «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы.
Особое внимание следствия привлекли сделки семьи Траховых после его ухода в отставку. Так, в 2021—2022 годах его супруга Светлана получила в собственность 23 объекта, 18 из которых затем продала. Их дочь Сусана Коблева, ранее не имевшая легальных доходов, с 2002 по 2019 год приобрела 68 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 520 млн рублей.
Генпрокуратура также выявила схему искусственного занижения кадастровой стоимости имущества семьи через судебные решения. Благодаря этому налоговые платежи были сокращены на 230 млн рублей. Ведомство уже добилось отмены этих решений в апелляционном порядке.
Иск подан в Октябрьский районный суд Краснодара. Ответчиками по делу проходят сам Аслан Трахов, его сын — судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов, а также другие члены семьи и подставные лица. На все спорные объекты уже наложены обеспечительные меры.
В Генпрокуратуре отмечают, что коррупционные схемы семьи Траховых продолжали работать и после ухода экс-судьи в отставку. В частности, его сын использовал служебное положение для капитализации семейных активов, получив элитную недвижимость в Краснодаре.
Дело стало одним из крупнейших коррупционных расследований в отношении представителей судебной системы на Северном Кавказе. Рассмотрение иска в суде ожидается в ближайшее время.