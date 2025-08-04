Силовики нашли недвижимость на два миллиарда рублей у судьи из Адыгеи

«Ответчик — Аслан Трахов возглавлял судебную систему республики с 1998 по 2019 год. По данным прокуроров, за это время он оформил на родственников и подставных лиц сотни объектов недвижимости в Адыгее и Краснодарском крае. Среди них — земельные участки, жилые дома и коммерческая недвижимость», — передает «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы.