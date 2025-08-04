Мужчину зарезали в квартире на юго-востоке Москвы

Другой случай произошел 16 июля, когда тело мужчины с колото-резаной раной на шее нашли около жилого дома на Волгоградском проспекте в Москве. Утром того же дня в квартире дома на Щелковском шоссе обнаружили тела 47-летнего мужчины и 35-летней женщины с ножевыми ранениями. Позже силовики задержали подозреваемого в убийстве.