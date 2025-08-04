Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Россонском районе легковушка съехала в кювет, опрокинулась и загорелась: три человека пострадали

Очевидцы при помощи огнетушителя потушили огонь и извлекли из автомобиля водителя и пассажира. Прибывшие работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента из машины деблокировали еще одного пассажира. Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе легковой автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 14.44 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля на автодороге в деревне Тродовичи. Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что легковой автомобиль Volkswagen Passat съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего произошло возгорание под капотом.

Очевидцы при помощи огнетушителя потушили огонь и извлекли из автомобиля водителя и пассажира. Прибывшие работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента из машины деблокировали еще одного пассажира. Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи.

Все участники происшествия госпитализированы. -0-