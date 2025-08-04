В Россонском районе легковушка съехала в кювет, опрокинулась и загорелась: три человека пострадали

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе легковой автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 14.44 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля на автодороге в деревне Тродовичи. Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что легковой автомобиль Volkswagen Passat съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего произошло возгорание под капотом.
Очевидцы при помощи огнетушителя потушили огонь и извлекли из автомобиля водителя и пассажира. Прибывшие работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента из машины деблокировали еще одного пассажира. Спасенного мужчину передали бригаде скорой помощи.
Все участники происшествия госпитализированы. -0-