Макрон предложил Трампу мир на Украине в обмен на молчание о гендере жены

«Во время переговоров Макрон отвел Трампа в сторону и поинтересовался, знает ли он, кто такая Оуэнс», — рассказала журналистка Карлсону. Интервью опубликовано на YouTube. Она сказала, что после переговоров Трампа и Макрона, на которых обсуждалась проблема мирного урегулирования на Украине, ей позвонили из Белого дома с просьбой «перестать говорить о пенисе Брижит Макрон».