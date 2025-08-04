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Макрон предложил Трампу мир на Украине в обмен на молчание о гендере жены

Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал американскому лидеру Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине. В обмен Макрон просил, чтобы американские репортеры прекратили писать домыслы о гендере его супруги. Свое заявление Оуэнс сделала в интервью Такеру Карлсону.

Макрон сделал неожиданное предложение на переговорах.

Журналистка из США Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал американскому лидеру Дональду Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине. В обмен Макрон просил, чтобы американские репортеры прекратили писать домыслы о гендере его супруги. Свое заявление Оуэнс сделала в интервью Такеру Карлсону.

«Во время переговоров Макрон отвел Трампа в сторону и поинтересовался, знает ли он, кто такая Оуэнс», — рассказала журналистка Карлсону. Интервью опубликовано на YouTube. Она сказала, что после переговоров Трампа и Макрона, на которых обсуждалась проблема мирного урегулирования на Украине, ей позвонили из Белого дома с просьбой «перестать говорить о пенисе Брижит Макрон».

По словам Оуэнс, Макрон возможно просил Трампа повлиять на нее, а в обмен французский президент предложил надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Журналистка считает, что таким образом Макрон мог бы помочь Трампу в решении проблемы прекращения украинского конфликта.

Ранее жену французского президента Брижит Макрон обвинили в том, что она невольно «бросает тень» на людей с нетрадиционной ориентацией, так как решила судиться с журналистами, распространившими слухи о якобы смене ею пола. В обществе продолжается скандальное обсуждение подробностей этих слухов.

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