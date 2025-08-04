Житель Уфы избил палкой ребенка, поругавшегося с его дочерью

Житель Уфы на одной из детских площадок города избил палкой девятилетнего мальчика, с которым поругалась его семилетняя дочка. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел России.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел во дворе жилого дома после того, как девочка ударила другого ребенка по лицу. Однако ее оппонент тут же дал ей сдачи. Расстроившись, дочка обратилась за помощью к своему отцу. Мужчина решил наказать обидчика, подошел к мальчику, повалил его на землю и стал избивать палкой. Остановить уфимца смогла только жена.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Также задержанный выражался нецензурно при задержании, за что был привлечен к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, — передает официальный Telegram-канал областного управления министерства.
Другой случай произошел 2 августа, когда обнаженная женщина избила чужого ребенка и принуждала девочку есть гречку с пола. Двумя днями ранее жительница Подмосковья с силой швырнула ребенка в коляску, а затем побила его на глазах у окружающих.