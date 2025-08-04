Житель Уфы избил палкой ребенка, поругавшегося с его дочерью

По словам представителей ведомства, инцидент произошел во дворе жилого дома после того, как девочка ударила другого ребенка по лицу. Однако ее оппонент тут же дал ей сдачи. Расстроившись, дочка обратилась за помощью к своему отцу. Мужчина решил наказать обидчика, подошел к мальчику, повалил его на землю и стал избивать палкой. Остановить уфимца смогла только жена.