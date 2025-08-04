Подросток на «ижаке» в Обшаровке не разъехался с «Калиной»

4 августа в селе Обшаровка Приволжского района 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5» не успел предупредить о повороте и врезался в «Ладу Калину». Молодой человек получил травмы и был госпитализирован.
Авария произошла сегодня около 16:15 на улице Вокзальной. По предварительным данным, мотоциклист нарушил ПДД — не подал сигнал поворота заранее. За рулем «Лады» был 60-летний мужчина, он не пострадал.
На месте работали спасатели ПСО № 45 и сотрудники ГИБДД. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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