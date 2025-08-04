Китай жестко ответил США на требование прекратить закупки нефти у России

Китай отказался прекратить закупки российской нефти.
Китай отказался выполнять требование США прекратить закупки нефти у России и Ирана, несмотря на угрозу введения 100-процентных тарифов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР.
«Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергоносителей таким образом, чтобы это служило нашим национальным интересам. Принуждением и давлением ничего не даст. Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — говорится в сообщении МИД КНР. Информацию передает USN News.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Китае ответили на угрозы США ввести вторичные санкции против России.
Ранее Китай уже выступал против введения ограничительных мер со стороны Запада, в частности, после включения двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Пекин неоднократно заявлял о намерении защищать свои экономические интересы и не соблюдать западные санкции.