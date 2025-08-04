Китай жестко ответил США на требование прекратить закупки нефти у России

«Китай всегда будет обеспечивать свои поставки энергоносителей таким образом, чтобы это служило нашим национальным интересам. Принуждением и давлением ничего не даст. Китай будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — говорится в сообщении МИД КНР. Информацию передает USN News.