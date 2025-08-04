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В Брагинском районе работники МЧС спасли более 90 га зерновых культур

Прибывшие подразделения обнаружили загорание тритикале на корню. Работники МЧС спасли посевы на площади 91 га. На месте происшествия были задействованы четыре единицы техники МЧС, автоцистерна и трактор с плугом лесхоза.

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе работники МЧС спасли более 90 га зерновых культур, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 15.37 поступило сообщение о загорании поля размерами 100 га вблизи деревни Новая Иолча. Прибывшие подразделения обнаружили загорание тритикале на корню. Работники МЧС спасли посевы на площади 91 га. На месте происшествия были задействованы четыре единицы техники МЧС, автоцистерна и трактор с плугом лесхоза.

Также благодаря оперативно прибывшим подразделениям МЧС в Столбцовском районе удалось сохранить почти 40 га посевов озимой ржи. Случай произошел возле агрогородка Рубежевичи. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. -0-