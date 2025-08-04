В Брагинском районе работники МЧС спасли более 90 га зерновых культур

Сегодня в 15.37 поступило сообщение о загорании поля размерами 100 га вблизи деревни Новая Иолча. Прибывшие подразделения обнаружили загорание тритикале на корню. Работники МЧС спасли посевы на площади 91 га. На месте происшествия были задействованы четыре единицы техники МЧС, автоцистерна и трактор с плугом лесхоза.