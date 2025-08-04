Четырех граждан Чехии задержали за сотрудничество с украинскими мошенниками

Четверо граждан Чехии, находясь на Украине, по заданию местной преступной группировки создали в городе Днепр колл-центр и выманивали деньги у сограждан, сообщила пресс-секретарь полиции чешского города Пардубице Маркета Яновская.
«По заданию украинской преступной группировки завербованные ею четверо граждан Чехии звонили соотечественникам в Чехию, представляясь банковскими служащими, и сообщали о необходимости срочно перевести якобы попавшие под угрозу со стороны мошенников вклады на специальные счета», — приводит ее слова РИА Новости.
По словам Яновской, некоторые люди лишились таким образом всех своих сбережений.
«Общая сумма ущерба клиентов чешских банков составила около 15 миллионов крон (около 705 тысяч долларов)», — сказала она.
По словам пресс-секретаря, чешских граждан, которые выступали в качестве лже-банкиров, завербовали через социальные сети. Вместе с другими членами ОПГ их задержали в результате совместной операции правоохранителей нескольких государств. Чешских граждан готовят к экстрадиции в Чехию, пояснила Яновская.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали руководителя кол-центра, обслуживающего МФЦ, учреждения здравоохранения и коммунальные службы, который продал телефонным мошенникам с Украины данные более 27 тыс. россиян.