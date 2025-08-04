Четырех граждан Чехии задержали за сотрудничество с украинскими мошенниками

По словам пресс-секретаря, чешских граждан, которые выступали в качестве лже-банкиров, завербовали через социальные сети. Вместе с другими членами ОПГ их задержали в результате совместной операции правоохранителей нескольких государств. Чешских граждан готовят к экстрадиции в Чехию, пояснила Яновская.