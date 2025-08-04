Американские инвесторы захотели вложиться в газохранилище Болгарии с российским газом

«Инициативу по возможному участию в проекте возглавляют финансист из Флориды Стивен Линч и инвестор Фэй Ванг. К переговорам также привлечен бывший руководитель предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа. Стороны обсуждают участие в масштабной модернизации “Чирена” в рамках государственной программы, предполагающей удвоение мощности единственного подземного газохранилища страны», — приводит агентство слова одного из источников.