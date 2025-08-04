В Самаре на Галактионовской вечером 4 августа пьяный водитель Land Cruiser насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе: около 20:10 4 августа на улице Галактионовской в Ленинском районе Самары 36-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser на большой скорости сбил мужчину. Он двигался от Маяковского к Полевой, когда 46-летний пострадавший переходил дорогу на пересечении с улицей Чкалова, в районе дома № 237, когда водитель не успел среагировать.