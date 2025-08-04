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В Самаре на Галактионовской вечером 4 августа пьяный водитель Land Cruiser насмерть сбил пешехода

4 августа в Самаре произошла трагедия на пешеходном переходе: на улице Галактионовской в Ленинском районе Самары водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил мужчину.

Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе: около 20:10 4 августа на улице Галактионовской в Ленинском районе Самары 36-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser на большой скорости сбил мужчину. Он двигался от Маяковского к Полевой, когда 46-летний пострадавший переходил дорогу на пересечении с улицей Чкалова, в районе дома № 237, когда водитель не успел среагировать.

Мужчину экстренно доставили в больницу, но по дороге он скончался в карете Скорой помощи.

На месте трагедии работают полиция и следственная группа — устанавливают точные обстоятельства аварии. Судя по видео, которое разошлось по соцсетям, водитель внедорожника с «блатными» номерами был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости снижать скорость у пешеходных переходов, особенно в темное время суток.

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